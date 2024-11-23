Çavuş: Takım oyundan koptu

Spor

- Çağdaş Çavuş: "Oyuncu grubumuz ister istemez oyundan çok koptular"

ANKARA - Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Çok basit basit bir hatadan kaynaklı yediğimiz gol, demoralize olmuş bir oyuncu grubu, devreye girerken on kişi kalmak, devreye başladıktan sonra yenilen ikinci basit golden sonra takımımız oyundan koptu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Maçın içinde özellikle de gol yedikten sonra sahanın içerisinde mücadelemizin düşmesi ve ikinci devrede tamamen çok basit hatalardan kaynaklı ikinci gol yememiz tamamen oyunu değiştirdi. Rakibin oyun organizasyonlarının neler olacağı ile ilgili durumu maç öncesi çok net organize etmiştik. Güçlü savunma oynayıp ön tarafta hızlı oyuncuları kullanınca ve aslında maça da iyi başladığımız bir oyun var. Özellikle 25. dakikaya kadar olan pozisyonlarla beraber. Fakat çok basit basit bir hatadan kaynaklı yediğimiz gol, demoralize olmuş bir oyuncu grubu, devreye girerken on kişi kalmak, devreye başladıktan sonra yenilen ikinci basit golden sonra takımımız oyundan koptu. ve sonrası zaten kötü bir oyun, çok fazla yorumlanmasının bir anlamı yok. Saha içerisinde tamamen beni şaşırtan bir durum bu. Oyuncu grubumuz ister istemez oyundan çok koptular" diye konuştu.