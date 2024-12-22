Çaycumaspor\'dan Fırtına Gibi Galibiyet

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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11.'inci haftasında Çaycumaspor deplasmanda Mavi Şimşekspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Çaycumaspor rakibini 5-0'lık skorla sahadan galip gelerek ayrılan takım oldu.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 11. haftasında Çaycumaspor, Kilimli Stadyumunda Mavi Şimşekspor takımı ile karşı karşıya geldi.

Ferdi Tatoğlu, Okan Karakök ve Melih Özcan hakem triyosunun yönettiği karşılaşmada adeta gol yağmuru yaşandı. Maçın gözlemcisi ise Şahin Doğan oldu. Geçtiğimiz hafta Ayiçispor takımının ligen çekilmesiyle Çaycumaspor bu karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanan taraf olmuştu. 11.'inci haftada ise Çaycumaspor galibiyet için sahaya çıktı.

Takım Teknik Hocası Suat Kerçin'in geçtiğimiz haftalarda aldığı 2 maçlık cezasının ardından Suat Kerçin, takımın başında sahaya çıktı. Kerçin'in öğrencileri de sahaya galibyetle çıkan takım oldu.

Mavi Şimşekspor ise sahada iyi bir mücadele etse de aradığı şansı da bulamadı. Çaycumaspor takımından Barış Turan ve Onur Kapsız 1'er gol attı. Yine Çaycumaspor takımından Hakan Arslantürk ise Mavi Şimşekspor kalesine 3 gol atan isim oldu. Mücadele sonunda skor 5-0 olarak tamamlandı. Bu galibyetin ardından Çaycumaspor puanını 24'e yükseltti ve 4.üncü sıraya yerleşti. 6.'incı sıraya yerleşen Mavi Şimşeksporun puanı da 17 oldu. - ZONGULDAK