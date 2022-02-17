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Çaycumaspor, Play-Off için iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Çaycumaspor, Play-Off için iddialı hazırlanıyor

17.02.2022 10:59
Çaycumaspor, Play-Off için iddialı hazırlanıyor

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Çaycumaspor, Play-Off maçları öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da güçlendirdi.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Çaycumaspor, Play-Off maçları öncesi hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da güçlendirdi.

Çaycumaspor, Play-Off ilk maçında 20 Şubat Pazar günü saat 14: 30'da deplasmanda karşılaşacağı Kozlu Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Gökhan Konmuş nezaretinde Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, idmana ısınma hareketleri başladı. 5'e 2 top çalışması yapılan idmanın son bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma yapılarak antrenman tamamlandı.

Öte yandan Çaycumaspor yönetimi Play-Off öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertli yönetim, İstanbul Deplasmanlı Süper Amatör Lig ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor'da forma giyen golcü oyuncu Burak Salih Kiral ile anlaştı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Devrek Belediyespor'da da forma giymişti. Golcü oyuncu Çaycuma'ya gelerek yönetimle bir araya geldi ve her konuda anlaşma sağlayarak kendisini sarı-lacivertli yapan imzayı attı.

6 takımla oynanacak olan Play-Off maçları çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve şampiyon olan takım direkt olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkacak. - ZONGULDAK

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Amatör Lig, Zonguldak, Play Off, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaycumaspor, Play-Off için iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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