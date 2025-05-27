Çaydaçıra Yüzme Festivalinde Elazığ Belediye Spor Kulübü\'nden Büyük Başarı

Elazığ'da ikincisi düzenlenen Çaydaçıra Yüzme Festivalinde Elazığ Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları önemli başarılar elde etti.

Elazığ'da geleneksel hale gelmesi hedeflenen Çaydaçıra Yüzme Festivali, 24-25 Mayıs tarihlerinde 8 kulüpten 175 sporcunun katılımı ile olimpik yüzme havuzunda düzenlendi. Sporculara sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda kültürel bilinç kazandırmayı da amaçlayan turnuvaya Elazığ Belediyespor Kulübü Yüzme Takımından 9 sporcu katıldı. Zorlu karşılaşmaların ardından Elazığ Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı toplamda 12 birincilikle önemli bir başarıya imza atarken, sporcular toplam 8 ikinci ve üçüncülük de elde etti.

Öte yandan Elazığ Belediye Spor Kulübü Yüzme Erkek Takımı turnuvada topladıkları puanlar sonucunda, il birincisi olarak kupaya layık görüldü. - ELAZIĞ