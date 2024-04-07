Çayelispor Başkanı Engin Sofu, "30 yılın üzerine şampiyonluğa bu kadar yaklaştık" dedi.
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 22. hafta maçında Çayelispor sahasında Arsin İdman Yurdu'nu sahasında 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Engin Sofu, "Mutluyuz, çok sevinçliyiz. 30 yılın üzerine şampiyonluğa bu kadar yaklaştık. Bunun tarif edilmez bir mutluluğu var. Bugünde güzel bir galibiyet aldık. Çayeli şenlendi. Her tarafta bir bayram sevinci var. İnşallah Görele maçını da kazanıp matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyeceğiz. 30 yılın üzerine de bize nasip olacak inşallah. Gerçekten kolay olmadı. 3 yılda çok emek verdik. Biz buraya geçilmeden önce 3. yılda şampiyon olacağız demiştik. Allah'ta bize şampiyonluğu nasip etmek üzere. Çok mutuyuz. Bütün çektiğimiz çileyi unutacağız. Çayeli halkına da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE
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