Çayelispor, Görelespor\'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Çayelispor, bugün Görelespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Çayelispor, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 23. hafta maçında Görelespor'a konuk oldu. Çayelispor hakemin ilk düdüğünü çalmasından 30 dakika sonra Muhammed Ali Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Maçın 35. dakikasında gelişen Çayelispor atağında İsmail Özoğlu, attığı gol ile farkı 2'ye çıkartarak ilk yarı sona erdi. Maçın son dakikalarında Halil İbrahim Çelik'in golüyle Çayelispor skoru 3-0'a getirdi. Maçın hakemi son düdüğü çalması ile taraftarlar ve Çayelispor ekibi büyük bir coşku yaşadı. Rize'ye dönen Çayelispor, burada şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar ve yeşil-beyazı ekip Çayeli'nde kutlamalara devam ediyor. Çayelispor gelecek haftayı BAY geçecek. Çayelispor'un en yakın rakibi olan 1926 Bulancakspor 47 puan ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Bulancakspor sahasında Rize Özel İdarespor maçında puan kaybetmesi halinde Çayelispor şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyecek ve TFF 3. Lig'e yükselecek. Bulancakspor'un Rize Özel İdare'yi mağlup etmesi halinde ise Çayelispor'un geriye kalan son 2 maçtan birinde galibiyet alması ile TFF 3. Lig'e çıkacak. - RİZE
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