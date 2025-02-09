TFF 3. Lig'in 19 haftasında Çayelispor, kendi sahasında karşılaştığı Mazıdağı Fosfat ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Serkan Gürbüz, İsmail Çiriş, Ufuk Osman Solmaz
Çayelispor: Erdi Yokuşlu, Kadir Enes Kıra, Batuhan Akyüz, Furkan Boz, Ferhat Canlı, Ertuğrul Sancaktutan, Sinan Kalaycı, Hakan Kuş (Mehmet Berkant Yaylan dk.90+3), Musa Eren Karakaş Tolga Şahin dk.66), Mehmet Aytemiz (Remzi Kolcuoğlu dk.78), Muhammed Ali Yılmaz (Doğacan Diker dk.46)
Yedekler: Emirhan Metin Saka, Yağız Reyhan, Devrim Parlak, Emre Şimşek, Sefa Akın Başıbüyük, Umutcan Yenisoy
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Mazıdağı Fosfat: Ali Rıza Kırmızıtaş, Mahsum Kara (Ömer Yılmaz dk.90+7), Yusuf Ocak, Deniz Keskin, Onur Şirin, Sefa Tunç, Taner Yıldız (Yunus Emre Mest dk.46), Erdi Kasapoğlu, Talha Enes Dege (Ethem Erboğa dk.67), Kubilay Köylü (Melik Ahmet İpek dk.89), Salih Akçay (Burak Temir dk.46)
Yedekler: Halil İbrahim Kaya,, Bilal Karataş, Metin Güler, Hakan Oğuzhan,, Özgür Kazar
Teknik Direktör: Serda Göçerler
Sarı kartlar: Erdi Yokuşlu (Çayelispor), Serfa Tunç, Eri Kasaplu, Burak Temir (Mazıdağı Fosfat) - RİZE
Son Dakika › Spor › Çayelispor - Mazıdağı Fosfat: 0-0 - Son Dakika
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