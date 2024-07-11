Çayelispor, Sefa Akın Başıbüyük'ü transfer etti

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Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük'ü renklerine bağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, Çorum FK'da top koşturan 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük'ü 1 yıllığına kadrosuna kattı. Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Ahlatçı Çorum FK'dan deneyimli defans oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Sefa Akın Başıbüyük'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE