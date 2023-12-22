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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Konyaspor'a konuk olacak

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Takım, son maçlarda aldığı galibiyetlerle form grafiğini yükseltti ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Konyaspor\'a konuk olacak
22.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:17
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Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, TBL'nin 16. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacak.

İki yılda üst üste aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi, ligin 16. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Son 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle, form grafiğini yükselten Çayırova Belediyesi, ligde 5. sırada yer alan rakibi Konyaspor'u yenerek, Ankaragücü'ne karşı alınan yenilgiyi telafi etmek istiyor. Tüm hafta boyunca baş antrenör Enes Akdilek'in öncülüğünde maça hazırlanan Çayırova Belediyesi'nde Sebo Can Göndür ve Cenk Şekeroğlu, zorlu müsabakada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 24 Aralık Pazar günü saat 15.45'te Konya Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TBF TV'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Çayırova Belediyesi'nin hedefi, galibiyeti alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek. Playoff potasıyla arasında bir galibiyet fark bulunan Çayırova Belediyesi, zorlu maçta kazanarak, son beş maçta dördüncü galibiyetini elde edip, yükselen form grafiğini devam ettirmeyi amaçlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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