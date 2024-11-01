Çayırova Belediyesi, Bodrumspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonunun 9. haftasında Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor'a konuk olacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, 9. hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor deplasmanında sahaya çıkacak. Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonuna iyi bir başlangıç yaparak ligde ilk 8 maçta 7 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, 9. haftada galibiyet için Bodrum'da parkeye çıkıyor. Takım, baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlanıyor.

7 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 2. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 3 galibiyet 5 mağlubiyetle 17. sırada yer alan Çağdaş Bodrumspor'la karşılaşacak.

Çağdaş Bodrumspor-Çayırova Belediyesi müsabakası, Bodrum Spor Salonu'nda 4 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. - KOCAELİ