Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Atletizmde Altın ve Gümüş Madalyalar Kazandı

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Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli Salon Atletizm İl Şampiyonası'nda 2'si altın 5'i gümüş olmak üzere 19 madalya aldı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün atletizm branşı sporcuları, Kocaeli Salon Atletizm şampiyonasında başarıya koştu. U-14, U-16 ve U-18 yaş kategorilerinde 13 Şubat Perşembe günü İzmit Kapalı Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalarda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 2'si altın 5'i gümüş olmak üzere 19 madalya kazandı. - KOCAELİ