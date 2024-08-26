Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Geleceğin Yıldızları İçin Altyapı Seçmesi Gerçekleştirdi

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Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü; geleceğin yıldızları için altyapı seçmesi gerçekleştirdi.

İki yılda iki şampiyonluk birden kazanan ve bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, geleceğin yıldızları için altyapı seçmesi düzenledi. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen basketbol altyapı seçmelerinde u14, 16 ve u18 yaş kategorilerinde yeni yetenekler hünerlerini sergiledi. Geçtiğimiz yıl Ahmetcan Yücel'i altyapıdan A takım seviyesine çıkaran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl da Yusuf Selim Şentürk'ü A takıma yükseltti. Yeni yetenekleri keşfedip, bu yetenekleri A takım seviyesine hazırlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, geleceğin basketbol yıldızları için bu yıl da düğmeye bastı. Çayırova Belediyesi Basketbol Altyapı Antrenörleri Emrah Şensoy ve Selim Sevim koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelere ilgi yoğun olurken, basketbolcular yeteneklerini ortaya koyarak geleceğin basketbol yıldızı olmak için ilk adımı attı. - KOCAELİ