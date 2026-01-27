Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol\'u 97-67 mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti.
Erkekler Federasyon Kupası şampiyonluğunun ardından lig müsabakasına çıkan Çayırova Belediyesi, Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde iLAB Basketbol ile karşılaştı. Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 25-16, ilk yarıyı ise 44-37 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Çayırova temsilcisi, üçüncü periyodunu 69-51 önde geçtiği karşılaşmadan 97-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Çayırova Belediyesi, ligdeki 20. maçında 16. galibiyetini aldı.
Karşılaşmada 30 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer ismi olurken, Ömer Utku Al 13, Jamari Traylor ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. - KOCAELİ
