Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti

Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol\'u 97-67 mağlup etti
27.01.2026 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. haftada Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol'u deplasmanda 97-67 yenerek 16. galibiyetini aldı. Maçta Roberto Gallinat 30 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti.

Erkekler Federasyon Kupası şampiyonluğunun ardından lig müsabakasına çıkan Çayırova Belediyesi, Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde iLAB Basketbol ile karşılaştı. Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 25-16, ilk yarıyı ise 44-37 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Çayırova temsilcisi, üçüncü periyodunu 69-51 önde geçtiği karşılaşmadan 97-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Çayırova Belediyesi, ligdeki 20. maçında 16. galibiyetini aldı.

Karşılaşmada 30 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer ismi olurken, Ömer Utku Al 13, Jamari Traylor ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran “Bundan sonra istemiyorum“ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:52:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.