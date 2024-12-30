Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor'u 87-58 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor'u 87-58 Mağlup Etti

Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor\'u 87-58 Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 18. hafta mücadelesinde Çayırova Belediyesi, deplasmanda İstanbul Ankaspor'u 58-87 yenerek 11. galibiyetini aldı. Merthan Mutlu 19 sayıyla en skorer oyuncu olurken, takım 4. sıraya yükseldi.

30.12.2024 09:42  Güncelleme: 09:43
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 18. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbul Ankaspor'a konuk olan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 58-87 galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Basketbol Ligi'ndeki mücadelesinde devam eden Çayırova Belediyesi, İlkan Karaman Sezonu 18. hafta mücadelesinde İstanbul Ankaspor'a konuk oldu. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maça Çayırova, Diante Watkins, Ali Efe Barış, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Oğuz Savaş ilk 5 ile başladı. İlk çeyrekle birlikte maça ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, yerli oyuncularından bulduğu sayılarla ikinci periyot öncesinde 11-34'lük avantaj yakaladı. İkinci periyotta da hücumdaki üstün oyununu sürdüren ve tecrübesini sahaya yansıtan Çayırova Belediyesi, ilk yarıyı 29-56 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Merthan Mutlu, Ali Efe Barış, Koray Çekici ve Jamalle Haggins ile skor bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, final periyoduna 45-75'lik üstünlükle girdi. Son çeyrek de karşılıklı basketlerle geçilince Çayırova, ligin 18. hafta karşılaşmasından 58-87 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 19 sayı ile Merthan Mutlu olurken, Ali Efe Barış'ın 14 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansı ile Jamalle Haggins'in 14 ve Koray Çekici'nin 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Ligde 18 maçta 11'inci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Ankaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "İstanbul Ankaspor'u 58-87 mağlup ederek, bir başarıya daha imza attık. Takımımızın mücadelesi ve azmiyle gurur duyuyoruz. Teşekkürler bizim çocuklar" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, İstanbul Ankaspor'u 87-58 Mağlup Etti - Son Dakika

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