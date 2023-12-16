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Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü evinde ağırlayacak - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü evinde ağırlayacak

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. Haftası'nda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü evinde konuk edecek. Ligde üst üste üç galibiyet alan Çayırova Belediyesi, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Maç Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, maç öncesinde depremden etkilenen minik çocuklara hediyeler gönderilecek.

Çayırova Belediyesi, MKE Ankaragücü İkon Menkul\'ü evinde ağırlayacak
16.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:26
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Ligde aldığı üst üste üç galibiyetle moral toplayan Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. Haftası'nda yarın evinde MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü ağırlayacak.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 15. hafta karşılaşmasında kendi evine MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü konuk edecek. Aldığı 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde yoluna 3 maçtır kayıpsız devam eden Çayırova Belediyesi, Ankaragücü'nü de mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkartmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Çayırova Belediyesi'nde eksik bulunmuyor. Çayırova Belediyesi, ligde son sırada yer alan Ankaragücü'nü yarın saat 17.30'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda konuk edecek ve maç Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Depremzede miniklere bere, eldiven ve peluş oyuncak

Öte yandan, bu hafta oynanacak karşılaşmada sosyal sorumluluk projesine de imza atılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği proje çerçevesinde bu hafta ligde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde asrın felaketinden etkilenen minik çocuklara hediyeler gönderilecek. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından yapılan duyuruda, "Çayırova Belediyesi olarak tüm basketbolseverleri, yeni yıl öncesinde beraberinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla salona bekliyoruz. Toplanacak tüm ürünler Türkiye Basketbol Federasyonu aracılığıyla, depremden etkilenen çocuklara gönderilecektir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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