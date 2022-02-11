Çaykur Rizespor: 0-0

STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)ALTAY: Lis (xxx) - Tolga (xx) (Dk. 81 Cebrail xx), Björkander (xxx), Murat (xxx), Özgür (x) (Dk. 81 Bamba x), Thaciano (xxx), Zeki (xxx) (Dk. 81 Ceyhun xx), Kappel (xx) (Dk. 77 Paixao x), Rodriguez (x) (Dk. 69 Poko xx), Kazımcan (xx), Deniz (xx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx) - Holmen (xx) (Dk. 58 Gökhan Gönül xx), Selim (xxx), Ponck (xxx), Cemali (xx), Baiano (xx), Fernandes (xxx), Yusuf (xxx), Boldrin (xxx) (Dk. 82 Kubilay xx), Bolasie (xx) (Dk. 82 Boyd xx), Pohjanpalo (xx) (Dk. 90 Cisse)SARI KARTLAR: Murat, Deniz, Björkander (Altay), Selim, Bolasie (Çaykur Rize)Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftanın açılış karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Altay evinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Altay'ın iki, Çaykur Rizespor'un 1 topu direkten dönerken, konuk ekibin bir golü ise VAR incelemesiyle iptal edildi. Bu sonuçla Altay 22 puana, Karadeniz ekibi ise 23 puana ulaştı.10'uncu dakikada konuk ekibin sağdan kazandığı köşe vuruşunda Boldrin ceza sahasına ortaladı, Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.14'üncü dakikada Altay tehlikeli geldi. Zeki'nin pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kappel'in uzak köşeye düzgün vuruşunda meşin yuvarlak çataldan döndü.17'nci dakikada kendi yarı sahasında kaptığı topla sağdan ceza sahasına giren Çaykur Rizesporlu Yusuf arka direğe yerden kesti. Pohjanpalo'nun yerden vuruşunda top kaleci Lis'in kucağında kaldı.36'ncı dakikada Altay atağında sağdan Kappel ortaladı, kaleci Tarık ayağıyla topu çelerek tehlikeyi önledi. Mücadelenin ilk yarı 0-0 sona erdi.55'inci dakikada Zeki'nin pasıyla topla buluşan Kappel'in sağdan ortasında arka direkte Kazımcan gelişine vurdu, kaleci Tarık'ın ayağından seken top üst direkten döndü.71'inci dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Kappel kafayı vurdu, kaleci Tarık son anda topu kornere tokatladı.75'inci dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Bolasie'nin orta sahadan ileri doğru gönderdiği topla buluşan Yusuf sağdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Lis'in çeldiği top üst direkten döndü.86'ncı dakikada Çaykur Rizespor Pohjanpalo ile bir gol buldu. Ancak VAR incelemesi sonrası Hakem Fırat Aydınus ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bu sırada protokol tribününde iki kulüp yöneticileri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri olayın büyümesini engelledi.90+1'inci dakikada Altay kontratağında sağ çaprazdan Deniz sert vurdu, kaleci Tarık topu son anda kornere çeldi. Karşılaşmada gol olmadı ve müsabaka 0-0'lık skorla sona erdi.
Kaynak: DHA
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