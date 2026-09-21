Çaykur Rizespor, 10 Ekim\'deki Fenerbahçe maçı için Recep Uçar yönetiminde idmana çıktı

Çaykur Rizespor, 10 Ekim'deki Fenerbahçe maçı için Recep Uçar yönetiminde idmana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, 10 Ekim'de sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına Recep Uçar yönetiminde başladı. İdranda Göztepe maçında ilk 11'de yer alanlar yenilenme çalışması yaptı, diğer oyuncular topla ısınma, rondo ve taktik maçla idmanı tamamladı; ekip yarın devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular sahada topla ısınma, rondo çalışması, geniş alan oyununun ardından oynanan taktik maçla idmanı tamamladı.
Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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