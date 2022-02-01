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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.02.2022 18:55
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Loic Remy ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ve Umar Aminu katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Çalışmaya yeni transfer Eren Albayrak da katıldı.

Öte yandan, yeşil-mavili yönetimin ikinci yarıda kadroda düşünmediği Loic Remy ile sözleşmesinin sonlandırılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Kendisine takım bulması istenen ve ülkesinde bazı kulüplerle görüşen Fransız oyuncunun henüz hiçbir kulüple anlaşmadığı, sözleşme feshine ise yanaşmadığı kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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