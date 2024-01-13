 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor Maçı Öncesi Kar Temizliği Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor Maçı Öncesi Kar Temizliği Yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı. Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında maçın oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Stadyum görevlileri ve takım taraftarları temizleme çalışmalarına katıldı. Saha zemini müsabaka saatine kadar tekrar kar dolmaması için çabalayan görevliler, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı bekliyor.

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor Maçı Öncesi Kar Temizliği Yapıldı
13.01.2024 - 16:45,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor- Adana Demirspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizliği yapıldı.

Rize'de yoğun kar yağışı sonrasında bu akşam 19.00'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçının oynanacağı stadın zeminindeki karlar temizleniyor. Temizleme çalışmalarına stadyum görevlilerinin yanı sıra yeşil-mavili takımın taraftarları da eşlik etti. Saha zemini müsabaka saatine kadar tekrardan kar dolmaması için çabalayan stadyum görevlileri, yeni bir kar yağışı için de hazırlıklı olarak bekliyor. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Rizespor, Rize, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Adana Demirspor Maçı Öncesi Kar Temizliği Yapıldı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:43:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-Adana Demirspor Maçı Öncesi Kar Temizliği Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement