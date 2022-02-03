Çaykur Rizespor Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor- Adana Demirspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu sezon 15 maçta görev alan Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. Meler, bu sezon ev sahibi ekibin 3 maçında görev aldı. Hatayspor ve Trabzonspor maçlarında yenilen Çaykur Rizespor, Malatyaspor maçını kazandı.

Konuk ekibin ise bu sene tek maçında görev alan Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu maç öncesi ev sahibi takım 22 puanla 18. sırada bulunuyor. Son haftaların çıkışta olan takımı Adana Demirspor ise 37 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor. - ADANA