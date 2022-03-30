Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.03.2022 16:46
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, seri galibiyet almaları, deplasmanda kazanmaları gerektiğini bildirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, seri galibiyet almaları, deplasmanda kazanmaları gerektiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-mavili ekibin, Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını, Antalya'da sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'un az gol atan, çok gol yiyen, deplasmanda kazanamayan ve sezonun ilk 9 haftasında 1 puan alan bir takım olduğunu ifade ederek, söz konusu 9 haftada alınan 1 puanla beraber toplanan puanların kendilerini bu duruma getirdiğini anlattı.

Bundan sonrasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kazandığımız bir Trabzonspor maçı önemli bir galibiyetti. Kırılma maçlarından birisi diye bakıyorum. Yeniden bir umut ışığı oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç daha da önemli. Takım iyi çalışıyor ve iyi reaksiyon veriyor. Hemen hemen antrenmanda düşündüklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Gayretli, istekli bir oyuncu grubu var ama önemli olan bunun sahaya yansıması. Bizim için geçerli olan sahadaki oyun ve sonuçlar. Daha doğrusu en önemlisi tabii ki oyundan ziyade sonuçlar. Çünkü seri galibiyet almamız, deplasmanda kazanmamız lazım. Üst üste bunları koyduğumuz zaman çıkış yoluna doğru gitmemiz gerekir. İnşallah bu çıkış yolu, bu maçla beraber olur."

Korkmaz, bundan sonrasına maç maç baktıklarını belirterek, "Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Belli özellikleri var hücum anlamında. Çok hareketli ve çok değişken bir oyuncu grubu. Onun üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Ona bir karşılık vermemiz lazım. Tabii ne kadar iyi yönleri varsa eksi yönleri de var. Biz de onların üzerinde çalışıp maç günü değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement