Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, ligin 23'üncü haftası yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapmaca ile sürdü. Antrenman; çift kale maç ile sona erdi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Loic Remy antrenmana katılsa da, açıklanan maç kadrosunda da yer almadı. Son transfer, Kubilay Kanatsızkuş ise kadroya dahil edildi. Yeşil mavili takım, bugün Hatay'a hareket etti.

- Rize