Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Bahadır Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Ligin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalyaspor'da defans pozisyonunda forma giyen Bahadır Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. - RİZE
Kaynak: İHA
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