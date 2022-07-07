Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da - Son Dakika
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Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da

07.07.2022 21:56
Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Bahadır Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Bahadır Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Ligin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalyaspor'da defans pozisyonunda forma giyen Bahadır Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Bahadır Öztürk, Antalyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da - Son Dakika
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