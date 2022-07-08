Rizespor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Benhun Keser'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Benhur Keser'in transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki futbolcu, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı" denildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Benhur Keser'i renklerine bağladı - Son Dakika

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