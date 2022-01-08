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Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır

08.01.2022 19:34
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın evinde konuk edeceği Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile sürdü, çift kale maç ile son buldu. Temaslı oldukları için ülkelerinde karantina sürelerinin dolmasını bekleyen Yannick Bolasie ile Luic Remy antrenmanda yer almadı.

Yeşil mavili takım, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


- Rize
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Cengiz, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor


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