Çaykur Rizespor, Beşiktaş\'tan Amir Hadziahmetovic\'i transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile yapılan anlaşmanın ardından 27 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Hadziahmetovic ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, yeni transfere başarı dilendi.