Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut'u kiraladı

Spor

Çaykur Rizespor, Emrecan Bulut'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile anlaşmaya vardı. Bu gece yeşil-mavililerin Slovenya kampına katılacak olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, düzenlenecek imza töreniyle, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. - RİZE