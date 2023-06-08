Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

08.06.2023 19:58

Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdikten sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeni teknik direktör adayı olarak İlhan Palut ismi öne çıkıyor.

Bir yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde;

"21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz"

İLHAN PALUT İLK ADAY

Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir sezon geçirmek isteyen Karadeniz ekibinde, yeni teknik adam için listesinde son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut yer alıyor. Rizespor'un, Palut ile son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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Bülent Korkmaz, Spor, Son Dakika

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