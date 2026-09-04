Çaykur Rizespor, Cagliari'nin santraforu Borrelli'yi bir sezon kiraladı
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, İtalya Serie A takımı Cagliari forması giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'yi kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuyla 1 sezonluk geçici sözleşme imzalandığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen santrfor Gennaro Borrelli'yi kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'in Karadeniz Ekipleri'nden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'yi renklerine kattığını duyurdu. Borelli ile 1 sezonluk geçici söleşme yapıldığını duyuran Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Gennaro Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varmış olup; başarılı oyuncu ile 1 sezonluk geçici sözleşme imzalanmıştır. Gennaro Borrelli'ye 'Çaykur Rizespor ailesine hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Cagliari'nin santraforu Borrelli'yi bir sezon kiraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?