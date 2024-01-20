 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mağlup olduk - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mağlup olduk

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Corendon Alanyaspor maçını ardından yaptığı açıklamada, '1-1'den sonra tekrar oyunu dengeledik. Maalesef çok ekstra bir gol attılar maçın sonlarına doğru. Mağlup olduk' dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mağlup olduk
20.01.2024 - 19:44,
Abone Ol

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Corendon Alanyaspor maçını ardından yaptığı açıklamada, "1-1'den sonra tekrar oyunu dengeledik. Maalesef çok ekstra bir gol attılar maçın sonlarına doğru. Mağlup olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, seyir zevki yüksek bir maçın ortaya çıktığını belirterek, "Önemli bir maçtı. Fikstür çok yoğun. Buraya iyi bir sonuç için geldik. Öncesinde pozitif futbol oynanamaya çalışan iki takım, ortaya seyir zevki yüksek bir mücadele çıkabilir demiştim. Öyle de oldu. Oyun bizim tarafımıza daha yakındı. Üçüncü bölgeye rahat geçtik, orada etkili ataklar yaptık ama başarılı olamadık. Rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya da iyi başladı, golü bulduk. Ondan sonra topu arkasında kalmayı tercih ettik. Bu olabilirdi ama savunmamızı daha agresif, güçlü yapmalıydık. O bizim eksiğimizdi. 1-1'den sonra tekrar oyunu dengeledik. Maalesef çok ekstra bir gol attılar maçın sonlarına doğru. Mağlup olduk. Takımızın genel olarak hücum performansından son nokta hariç memnunum. Beklentim top rakipteyken çok daha agresif ve savunma bir takım. Bunu üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Alanyaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İlhan Palut, Rizespor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mağlup olduk - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Mağlup olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement