Çaykur Rizespor\'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Fatma Öztürk:

tff fb için jest yapıp Gezzal'ın geçen haftaki kırmızı kartını 1 maç ceza ile geçiştirdi ama Allah büyük işte, Gezzal bu hafta sarı kart gördü yine de cezalı duruma düştü. MAYISTA DA BU BÖYLE OLACAK. ADALET YERİNİ BULACAK İNŞALLAH.