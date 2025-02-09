Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek

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Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Dal Varesanovic, Rachid Ghezzal ve Samet Akaydin, cezalı duruma düştü. 3 futbolcu da haftaya oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

09.02.2025 15:37
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Karşılaşmaya kart sınırında çıkan Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Varesanovic'in yanı sıra 55. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gören Rachid Ghezzal ve 64. dakikada sarı kart ile cezalandırılan Samet Akaydin da gelecek hafta forma giyemeyecek. Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu 3 futbolcu da zorlu karşılaşmada görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor\'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mehmet Ali:
    Trabzonspor Beşiktaş Galatasaray aleyhine sürekli olumsuz haber yapıyosunuz. Hataysporda 5 oyuncu Fenerbahçe maçında cezalı olduğunda neden haber yapmadınız? 108 121 Yanıtla
    Özgür Arslan:
    çünkü fener yalağı kendileri 8 0
  • ferhat:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarı kart görmede 1.sırada, en çok kırmızı kart görmede 4.sırada. FB Türkiye liginde en az KART görenlerden ve kırmızı kart görmeyen 2 takım FB, Eyüp! TFF İSTİFA! 74 111 Yanıtla
    Ayhan Tezcan:
    ferhat efendi iGalatasarayı hesaba kalmadınız gibi geldi bana 0 0
  • ferhat:
    GS FB maçlarında, 2001 yılından beri GS kendi sahasında penaltı kullanmadı! GS'a kendi sahasında bile lehine penaltı verilmiyor verilemiyor! TFF değişiyor düzen değişmiyor, TFF İSTİFA! 42 60 Yanıtla
    Murat Çakır:
    lan oe son 20 yılda 15 kere şampiyon olmuşsun daha ne istiyorsun. nefesimizimi keseceksin!!! 0 0
  • Fatma Öztürk:
    tff fb için jest yapıp Gezzal'ın geçen haftaki kırmızı kartını 1 maç ceza ile geçiştirdi ama Allah büyük işte, Gezzal bu hafta sarı kart gördü yine de cezalı duruma düştü. MAYISTA DA BU BÖYLE OLACAK. ADALET YERİNİ BULACAK İNŞALLAH. 31 63 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Aytaç FB maçında cezalı oldu. Aytaç kart sınırındayken, maçın son dakikalarında neden gereksiz yere hakeme şiddetli itiraz ederek kart gördü? Acun daha önce Aytaç'ı aradım konuştuk demişti, öyle de bi yakınlar :) 32 38 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Aytaç'ı haber yapsanıza, maç biterken boş yere itirazdan kart görüp Fener maçında cezalı oldu :) 58 9 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    ALLAH'ın adaleti. Fener maçında Ghezzal küfür etti denilerek doğrudan kırmızı kartla atıldı, kural gereği en az 3 maç ceza alması gerekirken GS maçında oynası diye 1 maç ceza verildi. Bu maçta sarı kart görüp GS maçına cezalı oldu. 50 7 Yanıtla
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