Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı

11.05.2022 21:36
Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin takımdan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin takımdan ayrıldı. 

Çaykur Rizespor'da 2019'dan bu yana forma giyen Fernando Henrique Boldrin, yeşil-mavili ekipten ayrıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rize'yi asla unutmayacağını söyleyen Boldrin, "Şehre geldiğim ilk andan itibaren her zaman destek gördüm. Bu şehrin bana, eşime, çocuklarıma olan sevgisi unutulmazdı. Asla unutulmayacak harika şeyler yaşadık. Umarım bu harika kulübün hak ettiği lige döndüğünü yeniden görürüz. Çünkü siz ve kulüp en iyisini hak ediyorsunuz. Herkese teşekkür ederim" dedi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada ise, "4 yıl boyunca kulübümüze büyük emek veren Brezilyalı futbolcumuz Fernando Henrique Boldrin ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Fernando Boldrin'e, Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 


Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı
YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Medya, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:49 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 21:43:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Boldrin ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement