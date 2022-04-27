Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

27.04.2022 20:53
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman top kapmaca çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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