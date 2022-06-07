Çaykur Rizespor'da 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Tahir Kıran görevi bırakma kararı aldı. Yeşil-mavili kulüpte 12 Haziran'da yapılacak 92'nci Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aday olmayacağı öğrenilen Kıran'ın yerine iş insanı İbrahim Turgut aday olacak. Turgut'un adaylık için liste hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

İbrahim Turgut, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkanlığa aday - Son Dakika

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