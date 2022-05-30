Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı

30.05.2022 19:17
Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor, kiralık sözleşmeleri sona eren 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu sonunda küme düşen Çaykur Rizespor'da ayrılıklar sürüyor. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel ile kiralama sürelerinin sona ermesi nedeniyle yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada futbolculara kulübe verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dilendi.

Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı
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Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da kiralık sözleşmesi sona eren 4 oyuncu ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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