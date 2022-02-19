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Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

19.02.2022 13:37
Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti. Yönetim kurulu, Hamzaoğlu'nun istifası kabul etti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

'BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, telefonla görüştüğü DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşam başkanla oturduk konuştuk. Bir değişikliğin taraftar ve takım için iyi geleceğini düşünerek karar verdik. Geç kalmaya gerek yok. Taraftarın memnun olmadığı yerde enerji olmaz. Yeni hoca takıma daha faydalı olacaktır. Biz üstümüze düşeni yaptık, elimizden geleni yaptık. Kimi memnun olur kimi olmaz, bizim içimiz rahat" dedi.Dün akşam oynanan ve Çaykur Rizespor'un 2-0 kaybettiği  Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından istifasını veren Hamzaoğlu, yeşil mavili kulüpte ilk sınavını da Medipol Başakşehir karşısında vermişti. 26 Eylül'de deplasmanda oynanan karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan yeşil mavililer de Hamzaoğlu, takımın başında çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun ilk 6 haftasında sadece 1 puan alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un istifası üzerine 24 Eylül 2021'de takımın başına getirilen Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
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Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Futbol, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi - Son Dakika Spor


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