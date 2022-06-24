Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde kondisyon çalışması ile gerçekleşti. Akşam saatlerinde yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başlayarak 5'e2 orta oyunu ve düz koşu ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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