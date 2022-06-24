Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

24.06.2022 19:00
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde kondisyon çalışması ile gerçekleşti. Akşam saatlerinde yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başlayarak 5'e2 orta oyunu ve düz koşu ile son buldu.

(Ali Maşalacı - İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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