Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı'ya veda - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı'ya veda

24.05.2022 21:41
Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı'ya veda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Yusuf Sarı'ya veda etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Yusuf Sarı'ya veda etti.

???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Yusuf Sarı, 9 Ocak'ta Trabzonspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar geçerli bir mukavele imzalamıştı.

Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı'ya veda
Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı'ya veda

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Yeşil alanlar sarı düğün çiçekleriyle renklendi Yeşil alanlar sarı düğün çiçekleriyle renklendi Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi Siirt'te nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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