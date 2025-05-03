Çaykur Rizespor'dan Kritik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Ligin kalan periyodu için çok küçük bir adım attık. Yarış tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan tablosunun ve kalan maç sayısının ortada olduğunu söyledi.

Gaziantep FK maçının önemli olduğunu belirten Palut, "Maça taktik ve teknik hazırlanırken psikolojik baskıyı da bir tarafa bırakamıyorsunuz. Bu da zorlayıcı bir etmen." diye konuştu.

Palut, bugün sahada istekli ve kazanmaya inançlı bir takım görüntüsü içinde yer almak istediklerini vurgulayarak, "Hatasıyla, sevabıyla maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar bu azmi gördüm. Hatalar yaptık. Maçın başında rakibimizi daha önde karşılamak istiyorduk. Bu baskılardan sonuç alamadık. Sonuç alamadığımız için de efor olarak bu bize negatif olarak döndü. Çok pozisyona girdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı maçta temponun biraz daha arttığına dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Çok net pozisyonlar kaçtı. Sonunda 2-0'lık bir galibiyet aldık. Gol yememek çok önemliydi. Bu baskı altında kalemizde göreceğimiz bir gol her manada bizi zor duruma düşürürdü. Taraftar baskısı normal olarak artardı. Oyuncularımın üzerindeki baskı ve sorumluluk alma hissi geriye giderdi. İnanç ve arzuyu, kazanma isteğini, bulunduğumuz durumdan sıyrılma azmini ben oyuncularımda gördüm. Bu önemliydi. Onları tebrik ediyorum."

Palut, bu sene taraftarı üzdüklerine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Onları az sevindirdik. Onlar için de en azından bugün güzel bir galibiyet oldu. Ligin kalan periyodu için çok küçük bir adım attık. Yarış tüm hızıyla devam ediyor. İlk antrenmandan itibaren çok büyük bir ciddiyetle diğer maçımızın hazırlıklarına başlayıp, gerekli puanları alıp bu durumdan sıyrılmamız gerekiyor. Bugün karşımıza çıkan savaş, mücadele bu. Ligin üst sıralarına oynamaya benzemiyor. 'Avrupa'ya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz?' heyecanına, kaygısına benzemiyor. Bu, çok farklı bir his. İnşallah en kısa zamanda gerekli puanları toplayıp, bu strese bir son vermek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum."

Gaziantep FK'nin bu sezon Selçuk İnan yönetiminde iyi iş çıkardığının altını çizen Palut, konuk takıma geri kalan maçlarında başarılar diledi.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugün iki takımın da maçı kazanmak için bütün gücünü ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

İnan, Çaykur Rizespor'un biraz sıkıntılı durumda olduğuna işaret ederek, "Biz de ilk yarıda oyunu alabildik. Ancak üçüncü bölgede kaliteli işler yapmakta zorlandık ve kaliteye çeviremedik." dedi.

Çaykur Rizespor'un güçlü olduğunu bildiklerini anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Özellikle yan atışlarda, geçişlerde güçlü bir takım. Nitekim hem duran toplarda, yandan ortalarda hem de geçişlerde zorluk yaşattılar. Oyunun ikinci yarısında iki takım da maçı kazanmak için çok mücadele etti ama oyunun kontrolünü de kaybetti diyebilirim. Geçişe döndü bir ara oyun. Çaykur Rizespor da çok geçiş yakaladı, biz de yakaladık. Nihayetinde biz faul beklerken yine bir geçişten yediğimiz gol ve maçı kaybettik. Bugün her iki taraf da maçı kazanmak için mücadele etti ama kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu. Tebrik ediyorum."