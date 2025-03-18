Çaykur Rizespor'dan Palut Açıklaması - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'dan Palut Açıklaması

Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un istifasıyla ilgili iddiaları yalanladı.

18.03.2025 17:16
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Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut'un görevinin başında olduğunu duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada teknik direktör İlhan Palut'un "istifa ettiği ve edeceği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberler ve ortaya atılan iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, teknik direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz. Teknik direktörümüz İlhan Palut görevinin başındadır ve iki sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanacak maçın hazırlıklarının, planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan Palut Açıklaması - Son Dakika

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