Çaykur Rizespor'dan taraftarlarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'dan taraftarlarla ilgili açıklama Açıklaması

23.02.2022 16:11
Çaykur Rizespor'dan taraftarlarla ilgili açıklama Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen gerçek taraftarların kulübün mihenk taşı ve baş tacı olduğunu bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen gerçek taraftarların kulübün mihenk taşı ve baş tacı olduğunu bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp başkanı Tahir Kıran'ın dün akşam katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının, bazı medya yayın organları tarafından çarpıtılarak kamuoyuna yanlış yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her şeyden önce şunu vurgulamak isteriz ki kulübümüz her daim taraftarımızın yanındadır. Hiçbir çıkar gözetmeden yeşil mavi renklere gönül vermiş, kar, yağmur, çamur demeden takımını destekleyen gerçek taraftarlarımız kulübümüzün mihenk taşı ve baş tacıdır. Dün gece yayınlanan programın tamamı izlendiğinde başkanımızın bahsettiği kişilerin, kendi kişisel çıkarları için kulübümüze zarar vermekten kaçınmayan ve taraftarlıkla ilgisi olmayan kişiler olduğu açıkça belli olacaktır. Nitekim bu kişilerin kulüpten uzak tutulması konusunda her türlü tedbir alınacaktır. Çok önemli bir maçımız öncesi haberlerini daha sansasyonel hale getirmek için kelimeleri cımbızla seçerek amacından saptıran, verilen ılımlı ve olumlu mesajları yok sayan, art niyetli bazı yayın organlarını daha hassas ve sorumlu olmaya davet ediyor, şiddetle kınıyoruz."

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Spor Toto Süper Lig, Tahir Kıran, Rizespor, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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