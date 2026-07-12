Çaykur Rizespor Erzurum\'da Kamp Yürütüyor

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, ısınma çalışmasının ardından 5'e 2 dar alan pas çalışması yaptı. Antrenman, 1. bölge savunması organizasyonlarıyla devam ederken, günün son bölümünde koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Futbolcular kondisyon programı kapsamında 17 km/saat hızda 1 dakika boyunca 6 set, 18 km/saat hızda 30 saniye boyunca 6 set ve 19 km/saat hızda 20 saniye boyunca 8 set koşu yaptı.

Rizespor, Erzurum'da kamp çalışmalarını 17 Temmuz'a kadar sürdürecek. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 15 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile, 17 Temmuz'da da saat 17.00'de Erzurumspor FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - ERZURUM