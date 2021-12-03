Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışmanın ardından İstanbul 'a hareket edecek.

Yeşil-mavililer antrenmanı, taktik çalışmasının ardından yarı sahada yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışması yaptı.

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