Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

26.02.2022 14:53
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ve çift kale maç ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu. Hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Aminu Umar, Sabo, Kubilay Kanatsızkuş kadroda yer almıyor.


Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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