Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

24.02.2022 19:11
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil mavili ekip Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında deplasmanda 27 Şubat Pazar günü saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman iki grup halinde yapılan çift kale maç ile son buldu. Gökhan Akkan, Aminu Umar ve Cemali Sertel takımdan ayrı çalıştı.


Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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