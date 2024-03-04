Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına başladı. Futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanı yaparak antrenmana başladılar. Ardından sahada ısınma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam etti ve dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

04.03.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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- Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

RİZE - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve pas çalışmasıyla antrenman başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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