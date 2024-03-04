- Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
RİZE - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve pas çalışmasıyla antrenman başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK galibiyetinin oyuncularına nefes aldırıp, rahatlattığını söyledi. Yalçın, maçın zorluğuna rağmen takımın net pozisyonlar kaçırdığını belirtti ve galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. Antalyaspor'un puan cetvelindeki konumunun avantaj olduğunu ifade eden Yalçın, oyuncularının rahatladığını ve bundan sonraki maçlarda daha iyi performans sergileyeceklerini umduğunu söyledi.
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçta rakiplerinin daha fazla fırsat yakaladığını söyledi. Sumudica, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncusu Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu savunarak, Antalyaspor'un daha üstün bir performans sergilediğini belirtti.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK'yı 1-0 yendikleri maçın ardından elde ettikleri galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi. Yalçın, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini belirtti. Bitexen Antalyaspor, 38 puanla kendini koruma pozisyonuna aldı ve önlerindeki 10 maçlık periyotta kendi rakipleriyle mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, bugün oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da galibiyetlerle haftayı tamamladı. Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Siltaş Yapı Pendikspor ise mağlup oldu. Düşme hattındaki takımların sıralamasında ise değişiklik olmadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Oğuz Aydın ve Efecan Karaca'nın golleriyle öne geçen Alanyaspor, son dakikalarda Pepe'nin golüne engel olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Oğuz Aydın 2 gol atarken, Efecan Karaca da bir gol kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Nicola Pepe'den geldi.
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