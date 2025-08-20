Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.
Sahada 5'e iki pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?