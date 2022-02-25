Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

25.02.2022 15:17
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor günü tek antrenmanla bitirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayarak top kapma ve taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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