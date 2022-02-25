Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor günü tek antrenmanla bitirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayarak top kapma ve taktik çalışması ile son buldu. - RİZE