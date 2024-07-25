Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile yeni sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Gökhan Akkan, Slovenya kampına katıldıktan sonra imza töreniyle sözleşmeyi imzalayacak.

25.07.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, tecrübeli kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan'ın mukavelesini uzattı. Yeşil-mavili ekibin Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeniden 1 yıllığına Rize ekibinin renklerine bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Çaykur Rizespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - RİZE

Kaynak: İHA

Slovenya, Rizespor, Rize, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 14:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement