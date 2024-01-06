Çaykur Rizespor, Hatayspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada topla buluşan Benhur Keser'in sağ çaprazdan yaptığı ortasında doğrudan kaleye yönelen ve direğe çarparak dönen meşin yuvarlağı Hatayspor savunması uzaklaştırdı.

9. dakikada gelişen Hatayspor atağında Dele-Bashiru'nin ceza sahası içine yaptığı pası karşılayan Sergio Carlos Strandberg'in vuruşunda top filelerle buluştu fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

19. dakikada sağ çaprazdan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde kaleye sırtı dönük olan Dal Varesanovic, topu göğsüyle yumuşatarak önüne aldı ve dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

28. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan Casper Hojer'in ceza sahasında ortasında Adolfo Gaich gelişine yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Casper Hojer, Jonjo Shelvey, İbrahim Olawoyin, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mosci, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Gutavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi, Martin Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam, Burak Bekaroğlu, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı, Giorgi Aburjania, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Armin Hodzic, Faruq Dele-Bashiru, Sergio Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Marcelin Kilama, Oleqovic Dadashov, Recep Burak Yılmaz, Aabid Rayane, Cengiz Demir, İbrahim Demir, Oğuzhan Matur, Joelson Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Dal Varesanovic (dk. 19) (Çaykur Rizespor) - RİZE